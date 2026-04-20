Escola Secundária Bordalo Pinheiro promove dia aberto

A Escola Secundária Rafael Bordalo Pinheiro vai promover, no próximo dia 22/04/26, o seu dia aberto.

Esta atividade visa oferecer aos alunos a possibilidade de visitarem a escola, ficar a conhecer toda a oferta formativa, especialmente para o nível secundário, com visita guiada às instalações e participação em diversas atividades promovidas pelos diversos grupos disciplinares e áreas técnicas dos cursos profissionais.

Nesse mesmo dia, no período compreendido entre as 17:30 e 19:30, para a comunidade local e em especial para os encarregados de educação, irá ser feita uma sessão de

esclarecimento/visita guiada às instalações escolares, para que também estes fiquem a conhecer a oferta educativa e as condições de ensino.

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Será com muito gosto que vos receberemos.

Jorge Pina (Diretor)