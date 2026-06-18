Sociedade Crianças desenham e promovem a Foz Por Fátima Ferreira - 18 de Junho, 2026 0 9 FacebookXPinterestWhatsApp A apresentação do conjunto de postais decorreu nos jardins da Junta de Freguesia Conjunto de 10 postais com o património da freguesia foi apresentado nas Festas da Vila Para aceder a este artigo, deverá ser assinante da Gazeta das Caldas. Se já for assinante, inicie sessão no nosso site. Se ainda não é assinante, aproveite a Campanha do Centenário Assinar a Gazeta * com as condições especiais da Campanha do Centenário - publicidade -