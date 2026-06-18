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Início Sociedade Crianças desenham e promovem a Foz

Crianças desenham e promovem a Foz

Por
Fátima Ferreira
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A apresentação do conjunto de postais decorreu nos jardins da Junta de Freguesia

Conjunto de 10 postais com o património da freguesia foi apresentado nas Festas da Vila

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