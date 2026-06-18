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Aguarelas de Tó Zé Xavier para apreciar no Turismo

Por
Natacha Narciso
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O autor mostrando uma das obras, que criou a partir de uma fotografia do seu amigo, João Jales

Aguarelas de autor caldense retratam região e também momentos difíceis como os incêndios

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