Cultura Aguarelas de Tó Zé Xavier para apreciar no Turismo Por Natacha Narciso - 18 de Junho, 2026 0 7 FacebookXPinterestWhatsApp O autor mostrando uma das obras, que criou a partir de uma fotografia do seu amigo, João Jales Aguarelas de autor caldense retratam região e também momentos difíceis como os incêndios Para aceder a este artigo, deverá ser assinante da Gazeta das Caldas. Se já for assinante, inicie sessão no nosso site. Se ainda não é assinante, aproveite a Campanha do Centenário Assinar a Gazeta * com as condições especiais da Campanha do Centenário - publicidade -