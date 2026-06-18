Cultura Valentina Tomaz apresenta novo livro, “mais luminoso” Por Fátima Ferreira - 18 de Junho, 2026 0 7 FacebookXPinterestWhatsApp A apresentação do livro decorreu no Parque Tecnológico de Óbidos A segunda obra da escritora obidense chama-se “O pastorzinho dos pés descalços” Para aceder a este artigo, deverá ser assinante da Gazeta das Caldas. Se já for assinante, inicie sessão no nosso site. Se ainda não é assinante, aproveite a Campanha do Centenário Assinar a Gazeta * com as condições especiais da Campanha do Centenário - publicidade -