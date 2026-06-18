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Início Cultura Valentina Tomaz apresenta novo livro, “mais luminoso”

Valentina Tomaz apresenta novo livro, “mais luminoso”

Por
Fátima Ferreira
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A apresentação do livro decorreu no Parque Tecnológico de Óbidos

A segunda obra da escritora obidense chama-se “O pastorzinho dos pés descalços”

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