Cultura Coletivo Grave inicia celebrações no Posto de Turismo Por Natacha Narciso - 7 de Maio, 2026 0 4 FacebookXPinterestWhatsApp A exposição composta por obras de 30 artistas vai estar patente até junho Coletivo Grave assinala 5º aniversário com três coletivas. A primeira está patente no Posto de Turismo Para aceder a este artigo, deverá ser assinante da Gazeta das Caldas. Se já for assinante, inicie sessão no nosso site. Se ainda não é assinante, aproveite a Campanha do Centenário Assinar a Gazeta * com as condições especiais da Campanha do Centenário - publicidade -