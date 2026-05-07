Obidos acolhe mostra sobre viagem do príncipe a África em 1907

O Museu Municipal de Óbidos acolhe, até ao final de maio, a exposição “O Príncipe Real D. Luís Filipe em África (1907): breves notas literárias de um périplo político e diplomático”. Com curadoria de Tiago da Canhota e organizada pelo Arquivo Histórico de Óbidos, a mostra dá a conhecer, através de diversos documentos e registos, a “histórica e emblemática viagem realizada, no ano de 1907, pelo Príncipe Real D. Luís Filipe a diversos territórios africanos, tanto sob domínio português como britânico”.

Organizada como um roteiro geográfico e cronológico, esta exposição “convida o visitante a explorar os múltiplos e complexos significados desta jornada imperial”. De acordo com o curador, a expedição teve o seu início no dia 1 de julho, momento em que o Príncipe partiu de Portugal a bordo do navio África, traçando uma rota que o levou inicialmente aos territórios de São Tomé e Príncipe, de Angola e de Moçambique. A viagem haveria de prolongar-se depois por via terrestre, com visitas estratégicas à Rodésia e à África do Sul. Tendo iniciado a sua viagem de regresso a partir da Cidade do Cabo, a comitiva régia passou novamente por Angola, por São Tomé e Príncipe e, por fim, por Cabo Verde, culminando com a chegada a Portugal a 27 de setembro.

O espólio apresentado, que inclui postais, jornais e fotografias, retrata um percurso multifacetado, abrangendo desde os aspetos do quotidiano vividos em São Tomé e Príncipe até a momentos de afirmação de poder político, como foi a monumental parada militar realizada em Lourenço Marques. “Foi nesta cidade que o Príncipe viveu um dos pontos altos da viagem, sendo reconhecido como a autoridade política suprema por cerca de 20 mil guerreiros indígenas”, explica o curador.

A exposição destaca ainda “as receções e os importantes encontros com os Mayors de algumas cidades sul-africanas, bem como a bibliografia de referência deixada por figuras proeminentes que acompanharam a viagem, como Aires de Ornelas e o Marquês do Lavradio”, complementa. Patente está também o estandarte da Câmara Municipal de Óbidos do final da Monarquia Liberal, que faz parte da coleção do acervo municipal.

Olha-te lançou livro sobre Mulheres de Avis

Decorreu no sábado, 2 de maio, o lançamento do livro “Mulheres da Dinastia de Avis”, uma iniciativa do Olha-te

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mento de “Mulheres da Dinastia de Avis”, livro que relembra a vida de nove mulheres da Dinastia de Avis, familiares da Rainha D.Leonor. Apresentada pela bibliotecária Aida Reis, a obra reúne a história das mulheres que foi pesquisada pelo grupo “Aventureiras da Leitura” coordenado pela Liesbeth Vermoesen e composto por Maria João Branco, Sónia Melo, Dora Rodrigues e Gonçalo Dias. O grupo pertence ao Olha-te, que apoia doentes oncológicos