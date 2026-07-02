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Exposição Isabel Grossenbacher está a expor na Art4Family

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Nos dias 3 de julho,às 18h30, a Galeria Art4Family acolhe a exposição “Mamanas” da artista e ceramista Isabel Grossenbacher. A artista moçambicana trocou a Suíça por Portugal e também a enfermagem pela cerâmica. Vive e trabalha no seu atelier em Setúbal onde se dedica a criar peças utilitárias e também esculturas de grande dimensão. Isabel […]

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