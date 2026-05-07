Cultura Impulso com concertos em vários espaços Por Natacha Narciso - 7 de Maio, 2026 0 3 FacebookXPinterestWhatsApp A artista Lisa Sereno irá abrir ciclo Sororidade no CCC Festival traz novos grupos de música independente às Caldas Para aceder a este artigo, deverá ser assinante da Gazeta das Caldas. Se já for assinante, inicie sessão no nosso site. Se ainda não é assinante, aproveite a Campanha do Centenário Assinar a Gazeta * com as condições especiais da Campanha do Centenário - publicidade -