Sociedade Excesso de lotação do TOMA motiva queixa Por Fátima Ferreira - 7 de Maio, 2026 0 4 FacebookXPinterestWhatsApp Os atuais autocarros já possuem o dobro da capacidade numa tentativa de resposta ao aumento da procura Câmara e agrupamento dizem não ter conhecimento do problema. Está a ser estudada mais uma linha Para aceder a este artigo, deverá ser assinante da Gazeta das Caldas. Se já for assinante, inicie sessão no nosso site. Se ainda não é assinante, aproveite a Campanha do Centenário Assinar a Gazeta * com as condições especiais da Campanha do Centenário - publicidade -