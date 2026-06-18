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Início Cultura Inaugurado novo museu de cerâmica em Alcobaça

Inaugurado novo museu de cerâmica em Alcobaça

Por
Natacha Narciso
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O momento inaugural do novo espaço museológico

Abriu ao público no sábado o Museu de Cerâmica de Alcobaça com Alberto Santos, secretário de Estado da Cultura

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