Cultura Inaugurado novo museu de cerâmica em Alcobaça Por Natacha Narciso - 18 de Junho, 2026 0 11 FacebookXPinterestWhatsApp O momento inaugural do novo espaço museológico Abriu ao público no sábado o Museu de Cerâmica de Alcobaça com Alberto Santos, secretário de Estado da Cultura Para aceder a este artigo, deverá ser assinante da Gazeta das Caldas. Se já for assinante, inicie sessão no nosso site. Se ainda não é assinante, aproveite a Campanha do Centenário Assinar a Gazeta * com as condições especiais da Campanha do Centenário - publicidade -