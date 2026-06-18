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Início Sociedade Carvalhal em festa com a Feira Medieval

Carvalhal em festa com a Feira Medieval

Por
Paulo Ribeiro
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As danças medievais destacaram-se mais uma vez este ano

Mercados e Mercadores foi o tema deste ano do evento que decorreu nas ruas da aldeia

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