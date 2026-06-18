Sociedade Carvalhal em festa com a Feira Medieval Por Paulo Ribeiro - 18 de Junho, 2026 0 9 FacebookXPinterestWhatsApp As danças medievais destacaram-se mais uma vez este ano Mercados e Mercadores foi o tema deste ano do evento que decorreu nas ruas da aldeia Para aceder a este artigo, deverá ser assinante da Gazeta das Caldas. Se já for assinante, inicie sessão no nosso site. Se ainda não é assinante, aproveite a Campanha do Centenário Assinar a Gazeta * com as condições especiais da Campanha do Centenário - publicidade -