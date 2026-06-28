António Morgado “bisa” nos Nacionais de Estrada

Caldense da UAE Emirates XRG juntou este domingo o título de campeão nacional de fundo ao que já tinha ganho na sexta-feira no contrarrelógio
António Morgado sagou-se este domingo campeão nacional absoluto de fundo, no Campeonato Nacional de Ciclismo de Estrada, depois de já ter vencido a prova de contrarrelógio realizada na sexta-feira.
Na prova de hoje, realizada na Guarda, garantiu a “dobradinha” depois de ter estado mais de 110 quilómetros – de um total de 181 quilómetros de prova – em fuga, na companhia do colega na Emirates, Rui Oliveira, e de Afonso Silva, da Tavira-Crédito Agrícola.
O salirense contra-atacou numa pequena rampa a cerca de 5 quilómetros da meta para se isolar para a vitória, depois de ter tido que responder a um ataque de Afonso Silva (trepador), na última subida difícil antes da meta, ataque que deixou Rui Oliveira para trás.
“Estou feliz. É um mix de ‘feelings’, porque queria ganhar, mas não desta maneira. Queria que fosse o Rui, porque sei o que ele faz, o que merece. Já fez cinco ou seis vezes segundo, nas outras corridas trabalha para toda a gente e gostava de dar-lhe esta vitória”, disse António Morgado à agência Lusa no final da corrida.