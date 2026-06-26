Direção da ESAD.CR pediu demissão

A direção da ESAD.CR demitiu-se. Primeiro saíram os dois subdiretores, Nuno Fragata e Sílvia Pinto e, mais tarde, a própria diretora, Cláudia Pernencar também pediu a sua demissão. Gazeta das Caldas soube que o Conselho de Representantes da escola reuniu a 25 de junho e deliberou a abertura do procedimento de eleição para novo diretor da escola de artes caldense. Até à conclusão deste processo, aquele órgão nomeou o professor coordenador Philip Esteves como diretor interino da ESAD.CR.
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