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Direção da ESAD.CR pediu demissão

Natacha Narciso
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A direção da ESAD.CR demitiu-se. Primeiro saíram os dois subdiretores, Nuno Fragata e Sílvia Pinto e, mais tarde, a própria diretora, Cláudia Pernencar também pediu a sua demissão. Gazeta das Caldas soube que o Conselho de Representantes da escola reuniu a 25 de junho e deliberou a abertura do procedimento de eleição para novo diretor da escola de artes caldense. Até à conclusão deste processo, aquele órgão nomeou o professor coordenador Philip Esteves como diretor interino da ESAD.CR.

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