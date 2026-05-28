Desporto Nelson Santos levou o jetski freeride português ao palco mundial Por Joel Ribeiro - 28 de Maio, 2026 0 30 FacebookXPinterestWhatsApp Nelson Santos realça as excelentes condições que a região tem para a prática desta modalidade e está a trabalhar para trazer de volta as provas ao Oeste O piloto caldense chegou aos quartos de final da Copa do Mundo no Brasil, sem apoios e com uma máquina emprestada Para aceder a este artigo, deverá ser assinante da Gazeta das Caldas. Se já for assinante, inicie sessão no nosso site. Se ainda não é assinante, aproveite a Campanha do Centenário Assinar a Gazeta * com as condições especiais da Campanha do Centenário - publicidade -