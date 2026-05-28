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Nelson Santos levou o jetski freeride português ao palco mundial

Por
Joel Ribeiro
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Nelson Santos realça as excelentes condições que a região tem para a prática desta modalidade e está a trabalhar para trazer de volta as provas ao Oeste

O piloto caldense chegou aos quartos de final da Copa do Mundo no Brasil, sem apoios e com uma máquina emprestada

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