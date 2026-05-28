Desporto Juniores do Caldas garantem nono título de campeão distrital Por Joel Ribeiro - 28 de Maio, 2026 0 31 FacebookXPinterestWhatsApp O grupo do caldas que conquistou o título de campeão distrital de juniores Equipa comandada por Nelson Santos garantiu o título e a subida aos nacionais a uma jornada do fim Para aceder a este artigo, deverá ser assinante da Gazeta das Caldas. Se já for assinante, inicie sessão no nosso site. Se ainda não é assinante, aproveite a Campanha do Centenário Assinar a Gazeta * com as condições especiais da Campanha do Centenário - publicidade -