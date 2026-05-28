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Juniores do Caldas garantem nono título de campeão distrital

Por
Joel Ribeiro
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O grupo do caldas que conquistou o título de campeão distrital de juniores

Equipa comandada por Nelson Santos garantiu o título e a subida aos nacionais a uma jornada do fim

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