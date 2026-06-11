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Óbidos cria Fan Zone na Praça da Criatividade para apoiar a Seleção Nacional

Por
Redação
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Para a FPF, estas ‘fan zones’ funcionam como espaços de identidade e de proximidade entre os adeptos e a Seleção

O Município de Óbidos anunciou a instalação de uma ‘fan zone’ na Praça da Criatividade, no âmbito do projeto ‘Pintar Portugal’, permitindo aos adeptos seguir o Campeonato do Mundo. A iniciativa, oficializada após a apresentação do projeto em Leiria, resulta de uma parceria entre a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), associações regionais e autarquias, visando reforçar o sentimento de união nacional em torno da equipa das quinas.

A criação deste espaço em Óbidos integra-se numa estratégia nacional que pretende descentralizar e fomentar o convívio em torno da Seleção Nacional. Segundo o Município de Óbidos, a Praça da Criatividade foi o local escolhido para funcionar como ponto de encontro central, onde obidenses e visitantes poderão assistir aos jogos e celebrar coletivamente os momentos da prova mundial.

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O projeto ‘Pintar Portugal’ materializa-se através da assinatura de protocolos entre a FPF e as autarquias. Na cerimónia de oficialização, realizada esta quarta-feira, dia 10, em Leiria, o presidente da FPF, Pedro Proença, salientou que estas ‘fan zones’ funcionam como espaços de identidade e de proximidade emocional, essenciais para aproximar a Seleção dos adeptos independentemente das distâncias geográficas.

Em representação do Município de Óbidos, o vice-presidente Ricardo Duque realçou que a adesão a este projeto responde à necessidade de promover o desporto como um fator de identidade coletiva. “Queremos que a Praça da Criatividade seja um espaço de encontro entre gerações”, afirmou, destacando a capacidade única do futebol em fortalecer o sentimento de pertença. 

O evento em Leiria contou ainda com a participação de figuras como Pedro Pimpão, presidente da Associação Nacional dos Municípios Portugueses, e Carlos Mota Carvalho, presidente da Associação de Futebol de Leiria, reforçando a importância da cooperação institucional para a viabilização destas estruturas em todo o território nacional.

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