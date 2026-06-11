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Casal com antecedentes criminais detido por furto de cosméticos em Óbidos

Por
Redação
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Ambos tinham antecedentes criminais por crimes semelhantes e a mulher é ainda suspeita de um furto a um restaurante no Bombarral

No passado dia 9 de junho, um homem de 50 anos e uma mulher de 49 anos foram detidos em flagrante delito por furto num estabelecimento comercial no concelho de Óbidos. A operação foi levada a cabo pelo Comando Territorial de Leiria da GNR, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Caldas da Rainha, no âmbito de uma ação de policiamento proativo direcionado para a prevenção e o combate à criminalidade contra o património.

A GNR confirmou a detenção dos dois suspeitos após terem sido detetados com movimentações suspeitas no interior de uma loja em Óbidos. Os militares da Guarda realizaram uma abordagem aos indivíduos à saída do estabelecimento comercial, confirmando que estes transportavam diversos artigos de cosmética que tinham acabado de ser furtados do interior do espaço.

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No decorrer das investigações imediatas, a GNR realizou duas buscas adicionais: uma a um veículo no concelho de Óbidos e outra domiciliária no concelho do Bombarral. Estas diligências resultaram na apreensão de uma mochila e de uma grande variedade de artigos de cosmética que tinham sido furtados.

Os dois detidos já possuem antecedentes criminais por crimes da mesma natureza. No âmbito do mesmo processo, foram constituídos arguidos e os factos foram remetidos para o Tribunal Judicial de Caldas da Rainha para aplicação das medidas de coação adequadas. Adicionalmente, a mulher de 49 anos é também suspeita de ter praticado um outro furto, ocorrido no início do corrente mês de junho, num estabelecimento de restauração situado no concelho do Bombarral, tendo sido igualmente constituída arguida por este crime.

Esta operação de combate ao crime contra o património contou com o reforço operacional do Posto Territorial de Bombarral e do Núcleo de Análise de Informação e Investigação Criminal (NAIIC) do Comando Territorial de Leiria da GNR.

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