Desporto Pimpões” conquista cinco medalhas no VII Meeting Cidade de Leiria Por Joel Ribeiro - 7 de Maio, 2026 0 4 FacebookXPinterestWhatsApp Os nadadores dos Pimpões no Meeting de Leiria Clube alcançou a quinta posição na classificação geral e 25 recordes pessoais no escalão de infantis Para aceder a este artigo, deverá ser assinante da Gazeta das Caldas. Se já for assinante, inicie sessão no nosso site. Se ainda não é assinante, aproveite a Campanha do Centenário Assinar a Gazeta * com as condições especiais da Campanha do Centenário - publicidade -