Desporto Pimpões somam pódios em duas provas, com André Rocha em destaque na ultramaratona Por Joel Ribeiro - 18 de Junho, 2026 0 11 FacebookXPinterestWhatsApp Nadadores e triatletas caldenses no Zeus Grand Prix Caldenses destacaram-se no Zeus Grand Prix e no Torneio Especialista de Rio Maior Para aceder a este artigo, deverá ser assinante da Gazeta das Caldas. Se já for assinante, inicie sessão no nosso site. Se ainda não é assinante, aproveite a Campanha do Centenário Assinar a Gazeta * com as condições especiais da Campanha do Centenário - publicidade -