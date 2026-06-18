Quinta-feira, 18 _ Junho _ 2026, 20:20
Parcerias
Anuncie Connosco
Assine a Gazeta
- publicidade -
Início Desporto Pimpões somam pódios em duas provas, com André Rocha em destaque na...

Pimpões somam pódios em duas provas, com André Rocha em destaque na ultramaratona

Por
Joel Ribeiro
-
0
11
Nadadores e triatletas caldenses no Zeus Grand Prix

Caldenses destacaram-se no Zeus Grand Prix e no Torneio Especialista de Rio Maior

Para aceder a este artigo, deverá ser assinante da Gazeta das Caldas.
Se já for assinante, inicie sessão no nosso site.
Se ainda não é assinante,
aproveite a Campanha do Centenário
Assinar a Gazeta
* com as condições especiais da Campanha do Centenário
- publicidade -

ARTIGOS RELACIONADOSMAIS DO AUTOR

© Gazeta das Caldas - 2026