Skate Francisco Tomás foi oitavo em Odivelas e está no pódio da Liga

O caldense Francisco Tomás alcançou o oitavo lugar na categoria Open da terceira etapa da quinta edição da Liga APL Skate 2026, disputada a 28 de junho no Skate Park de Odivelas. O atleta garantiu a presença na final após obter o quinto melhor resultado nas meias-finais. Com os pontos somados nas etapas da Póvoa […]
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