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5.ª Marcha LGBTQIA+ reúne cerca de cem pessoas contra a transfobia, racismo e fascismo

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A marcha percorreu várias ruas da cidade

Iniciativa teve início na Praça 25 de abril e percorreu o centro da cidade até ao Parque, onde houve intervenções

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