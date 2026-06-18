Sociedade 5.ª Marcha LGBTQIA+ reúne cerca de cem pessoas contra a transfobia, racismo e fascismo Por Editor 1 - 18 de Junho, 2026 0 10 FacebookXPinterestWhatsApp A marcha percorreu várias ruas da cidade Iniciativa teve início na Praça 25 de abril e percorreu o centro da cidade até ao Parque, onde houve intervenções Para aceder a este artigo, deverá ser assinante da Gazeta das Caldas. Se já for assinante, inicie sessão no nosso site. Se ainda não é assinante, aproveite a Campanha do Centenário Assinar a Gazeta * com as condições especiais da Campanha do Centenário - publicidade -