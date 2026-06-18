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Início Sociedade Lançada Bolacha do Centenário da Casa do Pão de Ló de Alfeizerão

Lançada Bolacha do Centenário da Casa do Pão de Ló de Alfeizerão

Por
Fátima Ferreira
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A cerimónia de apresentação da Bolacha Mariana decorreu a 12 de junho

Criação original de Mariana Ferreira é inspirada na tradição dos doces conventuais

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