Sociedade Lançada Bolacha do Centenário da Casa do Pão de Ló de Alfeizerão Por Fátima Ferreira - 18 de Junho, 2026 0 11 FacebookXPinterestWhatsApp A cerimónia de apresentação da Bolacha Mariana decorreu a 12 de junho Criação original de Mariana Ferreira é inspirada na tradição dos doces conventuais Para aceder a este artigo, deverá ser assinante da Gazeta das Caldas. Se já for assinante, inicie sessão no nosso site. Se ainda não é assinante, aproveite a Campanha do Centenário Assinar a Gazeta * com as condições especiais da Campanha do Centenário - publicidade -