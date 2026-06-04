“Copos & Conversas” quer unir empresários e comunidade

deia inicial era a de fazer um jantar para assinalar os dois meses da tomada de posse, mas a direção da ACCCRO entendeu que devia “provocar” as pessoas a juntarem-se e conviver numa praça da cidade. Nascia assim a ideia do “Copos e Conversa”, um encontro mensal, ao final da tarde, onde comerciantes, funcionários dos diversos serviços, clientes e amigos, se juntam ao fim de um dia de trabalho, entre as 18h00 e as 20h00, para trocar impressões e degustar petiscos. “É um “aperitivo” para as pessoas que acabam de trabalhar, uma ideia que já existe no estrangeiro, por exemplo no Japão, onde as pessoas saem cedo e vão divertir-se um bocadinho e depois vão jantar ou descansar”, explica o presidente da ACCCRO, Marcos Pinto, acrescentando que a iniciativa, que também junta um momento musical, procura dar mais vida à cidade.

“Há muitas pessoas que estão sozinhas no seu espaço e que precisam de sair um bocadinho e conversar antes de ir jantar, e até nos podemos reunir-nos e marcar um jantar num restaurante à volta”, concretizou o responsável.

O primeiro encontro decorreu a 29 de maio, na Praça 25 de Abril e contou com animação de jazz ao vivo, uma banca da associação comercial que divulgava o pastel Bordalo e também a participação dos estabelecimentos Maratona, com bebidas, e Mr Pizza, com comida. Aberta à participação de todos os associados, a ACCCRO dá preferência aos que estão instalados na praça onde decorre o evento, permitindo a participação de todos e uma oferta diferenciada, explicou Marcos Pinto.

O projeto, que terá uma periodicidade mensal, irá ocorrer a 26 de junho na Praça 5 de Outubro, a 31 de julho na Praça da República, e a 28 de agosto no Largo Frederico Pinto Bastos. Para 25 de setembro o encontro está marcado para o Largo Rainha D. Leonor, a 30 de outubro será na Rua Dr. Leão Azedo e a 12 de novembro no edifício do Mercado do Peixe. Ainda para novembro está prevista uma edição extra, tendo em conta que não se deverá realizar nenhum encontro em dezembro.

“Praças convida” até setembro

Também com o objetivo de potenciar o uso do espaço público, tornando a cidade mais vivida, a Câmara das Caldas vai dar início ao programa “Praças conVida”. De acordo com a proposta, deliberada por unanimidade, o município pretende reforçar, até setembro, “a animação urbana e a utilização qualificada do espaço público, através da realização de iniciativas descentralizadas distribuídas por diferentes ruas, praças e zonas comerciais da cidade”. Para além da celebração dos Santos Populares durante o mês de junho, está prevista a realização de sunsets e momentos de animação pós-laboral, até às 22h00, promovendo experiências de convívio, lazer e fruição do espaço público em horário compatível com a vivência quotidiana da população e dos visitantes. Os comerciantes e agentes locais são desafiados a dinamizar os seus estabelecimentos, decorarem-nos de acordo com a temática, a promover atividades e momentos de animação, como música ao vivo, DJ sets, performances artísticas ou outras iniciativas de natureza cultural e recreativa. O município compromete-se a apoiar com a emissão das licenças, seguros ou divulgação, desde que as atividades sejam previamente comunicadas e autorizadas pelo executivo, explicou Vítor Marques.

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