Sociedade Mulher do Presidente usou vestido criado por designer caldense Por Natacha Narciso - 18 de Junho, 2026 0 16 FacebookXPinterestWhatsApp A primeira-dama caldense usou um vestido de Susana Agostinho Margarida Maldonado Freitas usou vestido feito por Susana Agostinho Para aceder a este artigo, deverá ser assinante da Gazeta das Caldas. Se já for assinante, inicie sessão no nosso site. Se ainda não é assinante, aproveite a Campanha do Centenário Assinar a Gazeta * com as condições especiais da Campanha do Centenário - publicidade -