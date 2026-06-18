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Início Sociedade Mulher do Presidente usou vestido criado por designer caldense

Mulher do Presidente usou vestido criado por designer caldense

Por
Natacha Narciso
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A primeira-dama caldense usou um vestido de Susana Agostinho

Margarida Maldonado Freitas usou vestido feito por Susana Agostinho

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