Óbidos A-dos-Negros comemora Dia da Freguesia no domingo

A-dos-Negros comemora o Dia da Freguesia no próximo domingo, 5 de julho. As celebrações começam com o hastear da bandeira, pelas 8h30, seguida de missa pelos autarcas falecidos e homenagem póstuma. Pelas 11h00 haverá um momento musical na ADSFAN dedicado aos utentes do lar. À tarde, pelas 15h00, terá lugar a sessão solene na Junta […]
Entrar
Bem vindo! Entre na sua contaCriar uma Conta
Criar uma Conta
Bem vindo(a)! Crie uma conta
Uma palavra-passe será enviada por e-mail para si.
Recuperar password
Recupere a sua palavra-passe
Uma palavra-passe será enviada por e-mail para si.