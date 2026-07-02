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Óbidos A-dos-Negros comemora Dia da Freguesia no domingo

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A-dos-Negros comemora o Dia da Freguesia no próximo domingo, 5 de julho. As celebrações começam com o hastear da bandeira, pelas 8h30, seguida de missa pelos autarcas falecidos e homenagem póstuma. Pelas 11h00 haverá um momento musical na ADSFAN dedicado aos utentes do lar. À tarde, pelas 15h00, terá lugar a sessão solene na Junta […]

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