Sociedade Santos Populares fecham rua no centro das Caldas Por Fátima Ferreira - 18 de Junho, 2026 0 10 FacebookXPinterestWhatsApp A rua estará encerrada ao trânsito entre as 11h00 e as 24h00 Rua José Malhoa estará encerrada ao trânsito para a comemoração dos Santos Populares, numa iniciativa comunitária Para aceder a este artigo, deverá ser assinante da Gazeta das Caldas. Se já for assinante, inicie sessão no nosso site. Se ainda não é assinante, aproveite a Campanha do Centenário Assinar a Gazeta * com as condições especiais da Campanha do Centenário - publicidade -