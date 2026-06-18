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Santos Populares fecham rua no centro das Caldas

Por
Fátima Ferreira
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A rua estará encerrada ao trânsito entre as 11h00 e as 24h00

Rua José Malhoa estará encerrada ao trânsito para a comemoração dos Santos Populares, numa iniciativa comunitária

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