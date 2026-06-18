Tinta Ferreira já tomou posse como diretor distrital da Segurança Social

O antigo presidente da Câmara das Caldas da Rainha, Fernando Tinta Ferreira é o novo diretor do Centro Distrital de Segurança Social (CDSS) de Leiria. O ex-autarca do PSD assumiu funções na passada segunda-feira, 15 de junho, substituindo João Paulo Pedrosa, que estava no cargo desde 2021 e que agora regressa aos serviços da Segurança Social da Marinha Grande.

Na sua página no linkedin, Tinta Ferreira informa que iniciou “um novo desafio” e que assume as funções de diretor do CDSS de Leiria “com muito entusiasmo e sentido de responsabilidade”.

Autarca durante 30 anos nas Caldas da Rainha, Tinta Ferreira começou como deputado na Assembleia Municipal em 1989.

Foi vereador sem pelouros e esteve 24 anos em regime de permanência, parte deles como presidente da Câmara. Viria a suspender o mandato como vereador na oposição, em junho de 2023, altura em que assumiu funções como presidente do Conselho de Administração da Fundação para os Estudos e Formação das Autarquias Locais (FEFAL), onde permaneceu até há dias.

A nível partidário, atualmente é membro do Conselho de Jurisdição Nacional do PSD.

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