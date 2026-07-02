Artesãos e bordados das Caldas na FIA

A Associação de Artesãos das Caldas, em conjunto com a Associação do Bordado das Caldas da Rainha, está presente na Feira Internacional do Artesanato (FIA) que decorre na FIL, em Lisboa, até ao próximo domingo, dia 5 de julho.As duas associações representam o concelho no stand do Município das Caldas, “onde dão a a conhecer […]
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