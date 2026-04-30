Cultura Audiomanias aposta em programação cultural Por Natacha Narciso - 30 de Abril, 2026 0 11 FacebookXPinterestWhatsApp A mostra de Fátima Andrea pode ser apreciada até ao dia 15 de maio Exposições e concertos animam Audiomanias. Marta Jales dá continuidade a ação cultural do seu pai, J. Jales Para aceder a este artigo, deverá ser assinante da Gazeta das Caldas. Se já for assinante, inicie sessão no nosso site. Se ainda não é assinante, aproveite a Campanha do Centenário Assinar a Gazeta * com as condições especiais da Campanha do Centenário - publicidade -