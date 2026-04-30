Cultura Obras de artista caldense vão estar em Feira de arte em Itália Por Natacha Narciso - 30 de Abril, 2026 0 8 FacebookXPinterestWhatsApp O artista caldense vai estar representado na Feira de Arte Contemporânea italiana Francisco Tonelo destaca a oportunidade de internacionalizar o seu trabalho Para aceder a este artigo, deverá ser assinante da Gazeta das Caldas. Se já for assinante, inicie sessão no nosso site. Se ainda não é assinante, aproveite a Campanha do Centenário Assinar a Gazeta * com as condições especiais da Campanha do Centenário - publicidade -