Exposição de pintura de Carlos Mingote na Fundação Bernardo

Hoje e amanhã, dias 30 de junho e 1 de julho, no túnel da Fundação Bernardo, pode ser apreciada, entre as 18h30 e as 21h00, “Família” a exposição de pintura de Carlos Mingote.

Natural da Covilhã, Carlos Mingote veio viver para as Caldas em 1976, tendo sido técnico oficial de contas da Secla até 2003. O autor apostou em formações e integra coletivos que se dedicam às artes. Começou por se dedicar à pintura e à escultura. O seu trabalho já foi distinguido com três prémios atribuídos pela revista francesa “Artistes Magazine”.

O túnel da Fundação Bernardo fica na Rua Engº Duarte Pacheco, nº 16.