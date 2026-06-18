Cultura Jorge Varela lançou segundo livro de ficção nos Capristanos Por Natacha Narciso - 18 de Junho, 2026 0 13 FacebookXPinterestWhatsApp Zé Carlos Faria, Jorge Varela e Rui da Bernarda junto a uma versão contemporânea de D. Leonor “Relíquia da Rainha” foi lançado num dos cafés mais emblemáticos da cidade Para aceder a este artigo, deverá ser assinante da Gazeta das Caldas. Se já for assinante, inicie sessão no nosso site. Se ainda não é assinante, aproveite a Campanha do Centenário Assinar a Gazeta * com as condições especiais da Campanha do Centenário - publicidade -