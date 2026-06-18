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Início Cultura Jorge Varela lançou segundo livro de ficção nos Capristanos

Jorge Varela lançou segundo livro de ficção nos Capristanos

Por
Natacha Narciso
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Zé Carlos Faria, Jorge Varela e Rui da Bernarda junto a uma versão contemporânea de D. Leonor

“Relíquia da Rainha” foi lançado num dos cafés mais emblemáticos da cidade

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