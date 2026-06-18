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Concerto solidário no CCC rendeu cinco mil euros para entidade cultural de Leiria

Por
Natacha Narciso
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David Fonseca foi o cabeça de cartaz deste concerto solidário

A casa não encheu mas o espetáculo rendeu cinco mil euros para ajudar entidade cultural de Leiria

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