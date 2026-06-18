Cultura Concerto solidário no CCC rendeu cinco mil euros para entidade cultural de Leiria Por Natacha Narciso - 18 de Junho, 2026 0 21 FacebookXPinterestWhatsApp David Fonseca foi o cabeça de cartaz deste concerto solidário A casa não encheu mas o espetáculo rendeu cinco mil euros para ajudar entidade cultural de Leiria Para aceder a este artigo, deverá ser assinante da Gazeta das Caldas. Se já for assinante, inicie sessão no nosso site. Se ainda não é assinante, aproveite a Campanha do Centenário Assinar a Gazeta * com as condições especiais da Campanha do Centenário - publicidade -