Desporto Caldas fez festa da formação e o Sp. Covilhã da manutenção Por Joel Ribeiro - 30 de Abril, 2026 0 12 FacebookXPinterestWhatsApp Guilherme Lopes fezx o quarto jogo pelos seniores do Caldas Último jogo da temporada no Campo da Mata teve desfile das camadas jovens e modalidades Para aceder a este artigo, deverá ser assinante da Gazeta das Caldas. Se já for assinante, inicie sessão no nosso site. Se ainda não é assinante, aproveite a Campanha do Centenário Assinar a Gazeta * com as condições especiais da Campanha do Centenário - publicidade -