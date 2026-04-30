Desporto Lara Murtinho sagrou-se campeã nacional e Acrotramp conquista cinco pódios Por Joel Ribeiro - 30 de Abril, 2026 0 10 FacebookXPinterestWhatsApp Os atletas que obtiveram medalhas individuais Clube caldense levou oito ginastas a Vila do Conde e seis deles foram medalhados Para aceder a este artigo, deverá ser assinante da Gazeta das Caldas. Se já for assinante, inicie sessão no nosso site. Se ainda não é assinante, aproveite a Campanha do Centenário Assinar a Gazeta * com as condições especiais da Campanha do Centenário - publicidade -