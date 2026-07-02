Diogo Daniel chegou aos “quartos” em Inglaterra

O caldense Diogo Daniel atingiu na passada semana os quartos de final do British Irish Para Badminton International, depois de ter vivido uma vitória importante na fase de grupos que lhe garantiu o apuramento para a fase a eliminar.O atleta do MVD e da seleção nacional começou a fase de grupos contra o favorito no […]
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