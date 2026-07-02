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Desporto

Diogo Daniel chegou aos “quartos” em Inglaterra

Joel Ribeiro
Joel Ribeiro

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O caldense Diogo Daniel atingiu na passada semana os quartos de final do British Irish Para Badminton International, depois de ter vivido uma vitória importante na fase de grupos que lhe garantiu o apuramento para a fase a eliminar.O atleta do MVD e da seleção nacional começou a fase de grupos contra o favorito no […]

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