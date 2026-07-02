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Arneirense participou com oito atletas

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O Arneirense esteve no passado fim de semana em competição na 3.ª Divisão feminina do Campeonato Nacional de Clubes de Atletismo, que se realizou em Coimbra. Numa prova com 22 clubes e com uma equipa em renovação, o clube caldense participou com oito atletas em número igual de provas, tendo conseguido alguns resultados de relevo. […]

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