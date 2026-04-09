Desporto MVD voltou a lembrar Tomás Sacramento Por Joel Ribeiro - 9 de Abril, 2026 0 8 FacebookXPinterestWhatsApp Alguns dos atletas do MVD na prova caldense Homenagem ao antigo atleta reuniu perto de 300 jovens atletas de todo o país Para aceder a este artigo, deverá ser assinante da Gazeta das Caldas. Se já for assinante, inicie sessão no nosso site. Se ainda não é assinante, aproveite a Campanha do Centenário Assinar a Gazeta * com as condições especiais da Campanha do Centenário - publicidade -