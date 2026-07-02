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Caldas Grupo AJúlio promoveu convívio de colaboradores

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No dia 20 de junho, os colaboradores do Grupo AJúlio reuniram-se na Quinta do Acipreste, em Alcobaça, para o seu convívio anual. O evento, focado no reforço da união organizacional, incluiu dinâmicas de equipa e a entrega de um donativo à REFOOD. A iniciativa teve como objetivo promover a proximidade entre equipas de diferentes regiões […]

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