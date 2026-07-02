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Diogo Pereira e CRP Ribafria vencem em Almada

Joel Ribeiro
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O CRP Ribafria Grupo Parapedra MAF Riomagic venceu a classificação coletiva no 1.º Prémio de Ciclismo Cidade de Almada, disputado no domingo, numa prova marcada ainda por vitórias e vários lugares de pódio em diferentes escalões.A corrida teve partida junto ao Santuário do Cristo Rei e chegada na Trafaria, com percursos adaptados aos escalões. Logo […]

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