Diogo Pereira e CRP Ribafria vencem em Almada

O CRP Ribafria Grupo Parapedra MAF Riomagic venceu a classificação coletiva no 1.º Prémio de Ciclismo Cidade de Almada, disputado no domingo, numa prova marcada ainda por vitórias e vários lugares de pódio em diferentes escalões.A corrida teve partida junto ao Santuário do Cristo Rei e chegada na Trafaria, com percursos adaptados aos escalões. Logo […]
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