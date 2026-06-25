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Início Educação Rap Nova Escola premiado pela Fundação Gulbenkian

Rap Nova Escola premiado pela Fundação Gulbenkian

Por
Natacha Narciso
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Alunos e responsáveis do projeto que foi apresentado na sede do Agrupamento Raul Proença

Fundação apoia iniciativa que leva o RAP até aos alunos das escolas. Projeto está de regresso às escolas caldenses

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