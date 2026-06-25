Educação Rap Nova Escola premiado pela Fundação Gulbenkian Por Natacha Narciso - 25 de Junho, 2026 0 52 FacebookXPinterestWhatsApp Alunos e responsáveis do projeto que foi apresentado na sede do Agrupamento Raul Proença Fundação apoia iniciativa que leva o RAP até aos alunos das escolas. Projeto está de regresso às escolas caldenses Para aceder a este artigo, deverá ser assinante da Gazeta das Caldas. Se já for assinante, inicie sessão no nosso site. Se ainda não é assinante, aproveite a Campanha do Centenário Assinar a Gazeta * com as condições especiais da Campanha do Centenário - publicidade -