LIVRE elege primeira direção municipal nas Caldas

O LIVRE elegeu, nos dias 18 e 19 de junho, o primeiro Grupo de Coordenação Local (GCL) do Núcleo Territorial Municipal das Caldas da Rainha, para um mandato de dois anos (2026–2028). A eleição marca uma nova etapa na implantação do partido no concelho sendo encabeçada por Inês Pires, Inês Costa e Pedro Miguel Santos. […]
Entrar
Bem vindo! Entre na sua contaCriar uma Conta
Criar uma Conta
Bem vindo(a)! Crie uma conta
Uma palavra-passe será enviada por e-mail para si.
Recuperar password
Recupere a sua palavra-passe
Uma palavra-passe será enviada por e-mail para si.