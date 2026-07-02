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LIVRE elege primeira direção municipal nas Caldas

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O LIVRE elegeu, nos dias 18 e 19 de junho, o primeiro Grupo de Coordenação Local (GCL) do Núcleo Territorial Municipal das Caldas da Rainha, para um mandato de dois anos (2026–2028). A eleição marca uma nova etapa na implantação do partido no concelho sendo encabeçada por Inês Pires, Inês Costa e Pedro Miguel Santos. […]

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