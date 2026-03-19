Sociedade Alunos da D. João II solidários com a OT Por Fátima Ferreira - 19 de Março, 2026 0 3 FacebookXPinterestWhatsApp O donativo foi entregue na passada sexta-feira na escola Projeto “Ser solidário com” angariou mais de 1500 euros que foram entregues à associação Para aceder a este artigo, deverá ser assinante da Gazeta das Caldas. Se já for assinante, inicie sessão no nosso site. Se ainda não é assinante, aproveite a Campanha do Centenário Assinar a Gazeta * com as condições especiais da Campanha do Centenário - publicidade -