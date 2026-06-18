Sociedade Detido por agredir pessoas na via pública após distúrbios na Segurança Social Por Editor 1 - 18 de Junho, 2026 0 15 FacebookXPinterestWhatsApp O homem tinha iniciado um comportamento desordeiro nas instalações de atendimento da Segurança Social das Caldas O homem, de 33 anos, agrediu três pessoas com quem se cruzou na via pública Para aceder a este artigo, deverá ser assinante da Gazeta das Caldas. Se já for assinante, inicie sessão no nosso site. Se ainda não é assinante, aproveite a Campanha do Centenário Assinar a Gazeta * com as condições especiais da Campanha do Centenário - publicidade -