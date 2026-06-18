Quinta-feira, 18 _ Junho _ 2026, 17:22
Parcerias
Anuncie Connosco
Assine a Gazeta
- publicidade -
Início Sociedade Detido por agredir pessoas na via pública após distúrbios na Segurança Social

Detido por agredir pessoas na via pública após distúrbios na Segurança Social

Por
Editor 1
-
0
15
O homem tinha iniciado um comportamento desordeiro nas instalações de atendimento da Segurança Social das Caldas

O homem, de 33 anos, agrediu três pessoas com quem se cruzou na via pública

Para aceder a este artigo, deverá ser assinante da Gazeta das Caldas.
Se já for assinante, inicie sessão no nosso site.
Se ainda não é assinante,
aproveite a Campanha do Centenário
Assinar a Gazeta
* com as condições especiais da Campanha do Centenário
- publicidade -

ARTIGOS RELACIONADOSMAIS DO AUTOR

© Gazeta das Caldas - 2026