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Casal detido em Óbidos por furto de cosméticos

Por
Joel Ribeiro
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A Farmácia Rosa colocou avisos para tentar dissuadir os furtos

Mulher é ainda suspeita de um furto a um restaurante no Bombarral. Furtos também na Farmácia Rosa

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