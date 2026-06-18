Sociedade Casal detido em Óbidos por furto de cosméticos Por Joel Ribeiro - 18 de Junho, 2026 0 10 FacebookXPinterestWhatsApp A Farmácia Rosa colocou avisos para tentar dissuadir os furtos Mulher é ainda suspeita de um furto a um restaurante no Bombarral. Furtos também na Farmácia Rosa Para aceder a este artigo, deverá ser assinante da Gazeta das Caldas. Se já for assinante, inicie sessão no nosso site. Se ainda não é assinante, aproveite a Campanha do Centenário Assinar a Gazeta * com as condições especiais da Campanha do Centenário - publicidade -