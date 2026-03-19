Sociedade Livro de obidense em exposição na sede da ONU Por Fátima Ferreira - 19 de Março, 2026 0 3 FacebookXPinterestWhatsApp O livro “Cantos da Terra”, do escritor obidense Paulo Santos, integra a exposição A mostra é composta por 173 livros infantis ilustrados que promovem os 17 ODS Para aceder a este artigo, deverá ser assinante da Gazeta das Caldas. Se já for assinante, inicie sessão no nosso site. Se ainda não é assinante, aproveite a Campanha do Centenário Assinar a Gazeta * com as condições especiais da Campanha do Centenário - publicidade -