OesteCIM estreia-se na Feira Nacional de Agricultura

Comunidade Intermunicipal integra representação conjunta da nova NUT II Oeste e Vale do Tejo em Santarém

A Comunidade Intermunicipal do Oeste (OesteCIM) participa este ano, pela primeira vez, na Feira Nacional de Agricultura (FNA26), que decorre de 6 a 14 de junho no Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas (CNEMA), em Santarém. A presença integra o espaço institucional da nova NUT II Oeste e Vale do Tejo (OVT), conjuntamente com a CIM Lezíria do Tejo e a CIM Médio Tejo, visando a promoção do potencial económico, agrícola, empresarial e turístico da região.

Durante o certame, a representação dos 12 municípios do Oeste será feita através do programa “Dia dos Municípios”. O calendário estabelecido inicia com Alcobaça no dia 6 de junho, seguindo-se Alenquer (7), Bombarral (9), Caldas da Rainha e Cadaval (10), Nazaré e Lourinhã (11), Óbidos (12), Peniche (13) e Torres Vedras (14 de junho).

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A edição deste ano do certame tem como tema central os “Pequenos Frutos”. A feira reúne produtores, empresas, instituições e investigadores, disponibilizando uma agenda que engloba debates sobre o setor agrícola, apresentações tecnológicas, provas gastronómicas e atividades para o público.