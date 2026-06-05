Mercado Medieval de Óbidos decorre de 16 a 26 de julho com novos espaços e espetáculos

Organização implementa sistema de faixas horárias para circulação e apresenta o regresso da recriação histórica “Assalto ao Castelo”

O Mercado Medieval de Óbidos realiza-se de 16 a 26 de julho no recinto amuralhado e na encosta do castelo da vila, marcando o regresso do espetáculo “Assalto ao Castelo” e a introdução de novas áreas temáticas. Para gerir os fluxos de acesso e evitar concentrações de público, a organização implementará um sistema de entradas com horários distribuídos, interligando de forma contínua os espaços do recinto.

O espetáculo principal “Assalto ao Castelo” será apresentado diariamente ao final da noite no recinto amuralhado. Sob a encenação de Magdalena Fernandez, investigadora em História Medieval, a produção mobiliza cerca de 50 intervenientes e aborda o reinado de D. Fernando e a sua relação com D. Leonor Teles. Adicionalmente, o evento apresenta a “Tribuna Real”, um novo palco na encosta do castelo direcionado para dança, teatro e música, e o “Medieval dos Petizes”, um espaço cenográfico inédito para atividades infantis.

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O evento conta também com o “Serão Real”, que regressa num formato alargado que inclui trajes da época, cortejo, assistência a torneios na bancada real e uma ceia medieval. O recinto dispõe ainda de tabernas geridas pelas associações locais com propostas gastronómicas baseadas na época histórica. Os horários de funcionamento do mercado variam entre as 17h00 e as 00h00 de segunda a quinta-feira, prolongando-se até às 02h00 às sextas-feiras, com aberturas às 11h00 aos fins de semana.

A venda de bilhetes inicia-se com vouchers de desconto em pré-venda de 5 a 21 de junho, sujeitos a troca obrigatória por um bilhete com data e hora. A partir de 22 de junho, os bilhetes gerais online custam 12 euros para maiores de 12 anos e 8 euros para crianças dos 4 aos 11 anos, existindo tarifas para famílias, grupos, seniores e estudantes. O bilhete de visitante trajado a rigor tem o custo de 10 euros para adultos e 6 euros para crianças, estando disponível apenas na bilheteira local.