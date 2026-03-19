Sociedade Parque com Vida aposta na diversidade de iniciativas Por Natacha Narciso - 19 de Março, 2026 0 4 FacebookXPinterestWhatsApp No sábado, para além das conferências houve aulas de dança, Pilates e de Yoga Oficinas, aulas, concertos, exposições e conferências animam espaço verde que foi fustigado pelo mau tempo Para aceder a este artigo, deverá ser assinante da Gazeta das Caldas. Se já for assinante, inicie sessão no nosso site. Se ainda não é assinante, aproveite a Campanha do Centenário Assinar a Gazeta * com as condições especiais da Campanha do Centenário - publicidade -