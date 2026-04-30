Sociedade Região reforça apoio à criação da nova Universidade Por Fátima Ferreira - 30 de Abril, 2026 0 9 FacebookXPinterestWhatsApp A ESAD, nas Caldas, integra o Instituto Politécnico de Leiria Eleitos pelo distrito rejeitam pareceres negativos à criação da Universidade de Leiria e Oeste Para aceder a este artigo, deverá ser assinante da Gazeta das Caldas. Se já for assinante, inicie sessão no nosso site. Se ainda não é assinante, aproveite a Campanha do Centenário Assinar a Gazeta * com as condições especiais da Campanha do Centenário - publicidade -